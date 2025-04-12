Сьогоднішня ціна Battle Buddy Token (BBTKN)

Поточна ціна Battle Buddy Token (BBTKN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.18K USD. Ціна BBTKN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Battle Buddy Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Battle Buddy Token протягом дня — +53.38%

- циркуляційна пропозиція – 794.92M USD

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