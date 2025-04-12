Ціна Battle Buddy Token (BBTKN)
Поточна ціна Battle Buddy Token (BBTKN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.18K USD. Ціна BBTKN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Battle Buddy Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Battle Buddy Token протягом дня — +53.38%
- циркуляційна пропозиція – 794.92M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Battle Buddy Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Battle Buddy Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Battle Buddy Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Battle Buddy Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+53.38%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Battle Buddy Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
+53.38%
-46.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Battle Buddy Token (BBTKN) is a cryptocurrency built on the Solana blockchain designed to support veterans and first responders through a transparent, community-driven donation system. It uses a structured tokenomics model with a total supply of 1 billion tokens, dedicating 15% directly to veteran and first responder groups. The project leverages Solana’s high throughput and low fees for secure, cost-effective transactions and decentralized governance, with periodic community votes on fund allocation. BBTKN is structured for long-term sustainability, with plans to transition to a nonprofit organization by 2027 to ensure regulated management is carried out past 2039 and possibly farther.
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