Ціна Basmati (BSMTI)
Поточна ціна Basmati (BSMTI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BSMTI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Basmati:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.37 USD
- зміна ціни Basmati протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Basmati до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Basmati до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Basmati до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Basmati до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+0.77%
|60 днів
|$ 0
|+3.91%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Basmati: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Basmati is a memecoin on the zksync era. Every basmati is served neat and clean to the community.
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