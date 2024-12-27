Ціна BasketCoin (BSKT)
Поточна ціна BasketCoin (BSKT) сьогодні становить 0.18383 USD з ринковою капіталізацією $ 1.38M USD. Ціна BSKT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BasketCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.59K USD
- зміна ціни BasketCoin протягом дня — -9.16%
- циркуляційна пропозиція – 7.56M USD
Отримуйте оновлення цін BSKT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BSKT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BasketCoin до USD становила $ -0.0185538868914434.
За останні 30 днів зміна ціни BasketCoin до USD становила $ +0.0255665249.
За останні 60 днів зміна ціни BasketCoin до USD становила $ +0.0572755454.
За останні 90 днів зміна ціни BasketCoin до USD становила $ +0.04796642139830485.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0185538868914434
|-9.16%
|30 днів
|$ +0.0255665249
|+13.91%
|60 днів
|$ +0.0572755454
|+31.16%
|90 днів
|$ +0.04796642139830485
|+35.30%
Останній аналіз цін BasketCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+10.08%
-9.16%
-3.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Deflationary token, secured with a basket of cryptocurrencies, with the possibility of staking. BasketCoin is: Deflationary, With collateral - covering its value, With the system of repurchase and burning of BSKT tokens. A fee of 2% of the value of each transaction will be taken from the transfer - half is burned out, the other half goes to the staking/reward redistribution pool which indeed speeds up the process of reducing supply. Smart Contract itself assumes that a total of 90% of all BSKT will be burned -> supply will decrease from 21,000,000 to 2,100,000 The BSKT token is secured with a basket of seven cryptocurrencies that cover its value. The security so adopted is intended to ensure a constant and stable increase in the value of tokens. Thanks to the correct match of coins in our basket, its value is less susceptible to fluctuations appearing in the cryptocurrency market. The BSKT token security chart looks like this: Bitcoin (BTC) – responsible for 25% of the value of the coverage, Ethereum (ETH) – responsible for 25% of the coverage value, Polkadot (DOT) – responsible for 10% of the coverage value, Smarkey (SKEY) – responsible for 10% of the coverage value, YfDAI.finance (YF-DAI) – responsible for 10% of the coverage value, USD Coin (USDC) – responsible for 10% of the coverage value, Basketcoin (BSKT) – responsible for 10% of the coverage value. All listed cryptocurrencies that make up the BSKT basket will be used to generate additional profits on platforms such as: Crypto.com (profits of 3%-12% APR), YF-DAI (profits up to 72% APR), Swissborg (profits up to 20% APR), and other decentralised profit-generating platforms in DeFi format. Revenues from these platforms will be used in the repurchase process for the redemption and burning of BSKT tokens, contributing to a significant reduction in supply on the secondary market. 90% of the above profits will be used for repurchase and burnout, while the remaining 10% will be used for ongoing and necessary expenses related"
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BSKT до AUD
A$0.294128
|1 BSKT до GBP
￡0.1452257
|1 BSKT до EUR
€0.1764768
|1 BSKT до USD
$0.18383
|1 BSKT до MYR
RM0.8217201
|1 BSKT до TRY
₺6.4781692
|1 BSKT до JPY
¥29.0120506
|1 BSKT до RUB
₽19.0245667
|1 BSKT до INR
₹15.7303331
|1 BSKT до IDR
Rp3,013.6060752
|1 BSKT до PHP
₱10.6713315
|1 BSKT до EGP
￡E.9.3495938
|1 BSKT до BRL
R$1.1342311
|1 BSKT до CAD
C$0.2628769
|1 BSKT до BDT
৳21.930919
|1 BSKT до NGN
₦284.5651634
|1 BSKT до UAH
₴7.6951238
|1 BSKT до VES
Bs9.37533
|1 BSKT до PKR
Rs51.0918719
|1 BSKT до KZT
₸95.1007739
|1 BSKT до THB
฿6.2667647
|1 BSKT до TWD
NT$6.0351389
|1 BSKT до CHF
Fr0.165447
|1 BSKT до HKD
HK$1.4265208
|1 BSKT до MAD
.د.م1.8493298