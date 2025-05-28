Ціна BasisOS by Virtuals (BIOS)
Поточна ціна BasisOS by Virtuals (BIOS) сьогодні становить 0,02991125 USD з ринковою капіталізацією $ 16,16M USD. Ціна BIOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BasisOS by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BasisOS by Virtuals протягом дня — +22,61%
- циркуляційна пропозиція – 540,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BasisOS by Virtuals до USD становила $ +0,00551644.
За останні 30 днів зміна ціни BasisOS by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BasisOS by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BasisOS by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00551644
|+22,61%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BasisOS by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+13,62%
+22,61%
+147,53%
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