Сьогоднішня ціна BasisOS by Virtuals (BIOS)

Поточна ціна BasisOS by Virtuals (BIOS) сьогодні становить 0,02991125 USD з ринковою капіталізацією $ 16,16M USD. Ціна BIOS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BasisOS by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BasisOS by Virtuals протягом дня — +22,61%

- циркуляційна пропозиція – 540,00M USD

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