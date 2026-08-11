Сьогоднішня ціна Basis Cash

Поточна ціна Basis Cash (BAC) сьогодні становить $ 0,00196235, зі зміною 6,19% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BAC до USD становить $ 0,00196235 за BAC.

Basis Cash наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 107 096, з циркуляційною пропозицією у 54,58M BAC. Протягом останніх 24 годин BAC торгувався між $ 0,00195719 (мінімум) та $ 0,00210947 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1 010,99, тоді як історичний мінімум — $ 0,00130316.

У короткостроковій динаміці BAC змінився на +0,01% за останню годину та на -11,43% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 587,54.

Ринкова інформація щодо Basis Cash (BAC)

Ринкова капіталізація $ 107,10K$ 107,10K $ 107,10K Обсяг (за 24 год) $ 587,54$ 587,54 $ 587,54 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 107,10K$ 107,10K $ 107,10K Циркуляційне постачання 54,58M 54,58M 54,58M Загальна пропозиція 54 575 249,82699095 54 575 249,82699095 54 575 249,82699095

Поточна ринкова капіталізація Basis Cash — $ 107,10K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 587,54. Циркуляційна пропозиція BAC — 54,58M, зі загальною пропозицією 54575249.82699095. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 107,10K.