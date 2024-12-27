Сьогоднішня ціна Basilisk (BSX)

Поточна ціна Basilisk (BSX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.58M USD. Ціна BSX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Basilisk:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.45K USD

- зміна ціни Basilisk протягом дня — -1.81%

- циркуляційна пропозиція – 23.57B USD

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