Ціна Basilisk (BSX)
Поточна ціна Basilisk (BSX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.58M USD. Ціна BSX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Basilisk:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.45K USD
- зміна ціни Basilisk протягом дня — -1.81%
- циркуляційна пропозиція – 23.57B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Basilisk до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Basilisk до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Basilisk до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Basilisk до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.81%
|30 днів
|$ 0
|-34.44%
|60 днів
|$ 0
|+76.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Basilisk: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.15%
-1.81%
+4.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Basilisk (BSX) is a Kusama-based parachain — a liquidity protocol with a modular, automated market maker (AMM) design. It allows early stage crypto projects to bootstrap liquidity in a fair and efficient manner by choosing the AMM model that best fits their project’s unique use case. BSX is the native token of Basilisk. It is used to propose and vote on referendums and participate in council elections affecting the future direction of the protocol.
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