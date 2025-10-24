Інформація щодо ціни basilica (SN39) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 3,38 Макс. за 24 год $ 3,59 Рекордний максимум $ 15,73 Найнижча ціна $ 0,517387 Зміна ціни (за 1 год) +0,13% Зміна ціни (1 дн.) +1,45% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,43%

Актуальна ціна basilica (SN39) становить $3,55. За останні 24 години SN39 торгувався між мінімумом у $ 3,38 і максимумом у $ 3,59, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SN39 становить $ 15,73, тоді як його історичний мінімум — $ 0,517387.

Що стосується короткострокових результатів, то SN39 змінився на +0,13% за останню годину, +1,45% за 24 години та на +0,43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо basilica (SN39)

Ринкова капіталізація $ 9,02M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,02M Циркуляційне постачання 2,54M Загальна пропозиція 2 538 786,882067492

Поточна ринкова капіталізація basilica — $ 9,02M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SN39 — 2,54M, зі загальною пропозицією 2538786.882067492. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,02M.