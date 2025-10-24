Актуальна ціна basilica сьогодні становить 3,55 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SN39 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SN39 на MEXC вже зараз.Актуальна ціна basilica сьогодні становить 3,55 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SN39 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SN39 на MEXC вже зараз.

Докладніше про SN39

Інформація про ціну SN39

Офіційний вебсайт SN39

Токеноміка SN39

Прогноз ціни SN39

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип basilica

Ціна basilica (SN39)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SN39 до USD:

$3,55
$3,55$3,55
+1,60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни basilica (SN39) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:23:19 (UTC+8)

Інформація щодо ціни basilica (SN39) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 3,38
$ 3,38$ 3,38
Мін. за 24 год
$ 3,59
$ 3,59$ 3,59
Макс. за 24 год

$ 3,38
$ 3,38$ 3,38

$ 3,59
$ 3,59$ 3,59

$ 15,73
$ 15,73$ 15,73

$ 0,517387
$ 0,517387$ 0,517387

+0,13%

+1,45%

+0,43%

+0,43%

Актуальна ціна basilica (SN39) становить $3,55. За останні 24 години SN39 торгувався між мінімумом у $ 3,38 і максимумом у $ 3,59, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SN39 становить $ 15,73, тоді як його історичний мінімум — $ 0,517387.

Що стосується короткострокових результатів, то SN39 змінився на +0,13% за останню годину, +1,45% за 24 години та на +0,43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо basilica (SN39)

$ 9,02M
$ 9,02M$ 9,02M

--
----

$ 9,02M
$ 9,02M$ 9,02M

2,54M
2,54M 2,54M

2 538 786,882067492
2 538 786,882067492 2 538 786,882067492

Поточна ринкова капіталізація basilica — $ 9,02M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SN39 — 2,54M, зі загальною пропозицією 2538786.882067492. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,02M.

Історія ціни basilica (SN39) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни basilica до USD становила $ +0,050848.
За останні 30 днів зміна ціни basilica до USD становила $ -0,3418948200.
За останні 60 днів зміна ціни basilica до USD становила $ -1,6581183800.
За останні 90 днів зміна ціни basilica до USD становила $ -3,073426227868878.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,050848+1,45%
30 днів$ -0,3418948200-9,63%
60 днів$ -1,6581183800-46,70%
90 днів$ -3,073426227868878-46,40%

Що таке basilica (SN39)

Basilica is a decentralized compute marketplace operating as subnet 39 on the Bittensor network. The project provides high-performance GPU compute resources for AI workloads, serving as the infrastructure layer of the Covenant AI ecosystem alongside Templar (SN3) and Grail (SN81). Basilica implements a performance-first approach that prioritizes compute quality and reliability over simple price arbitrage. The platform uses smart contract-based collateral systems to ensure service delivery and incentivize miners to provide high-quality compute resources. The marketplace serves AI researchers, developers, and organizations requiring reliable GPU access for training, fine-tuning, and deploying machine learning models.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс basilica (SN39)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни basilica (USD)

Скільки коштуватиме basilica (SN39) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів basilica (SN39) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо basilica.

Перегляньте прогноз ціни basilica вже зараз!

SN39 до місцевих валют

Токеноміка basilica (SN39)

Розуміння токеноміки basilica (SN39) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SN39 зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про basilica (SN39)

Скільки сьогодні коштує basilica (SN39)?
Актуальна ціна SN39 у USD становить 3,55 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SN39 до USD?
Поточна ціна SN39 до USD — $ 3,55. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація basilica?
Ринкова капіталізація SN39 — $ 9,02M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SN39?
Циркуляційна пропозиція SN39 — 2,54M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SN39?
SN39 досяг історичної максимальної ціни у 15,73 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SN39?
Історична мінімальна ціна SN39 становила 0,517387 USD.
Який обсяг торгівлі SN39?
Актуальний обсяг торгівлі SN39 за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SN39 цього року?
SN39 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SN39 для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:23:19 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для basilica (SN39)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.