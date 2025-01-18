Сьогоднішня ціна BASEY AI Agent (BASEY)

Поточна ціна BASEY AI Agent (BASEY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 214.04K USD. Ціна BASEY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BASEY AI Agent:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.17K USD

- зміна ціни BASEY AI Agent протягом дня — -16.82%

- циркуляційна пропозиція – 989.99M USD

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