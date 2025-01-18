Ціна BaseX Token (BXT)
Поточна ціна BaseX Token (BXT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BXT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BaseX Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.59 USD
- зміна ціни BaseX Token протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BaseX Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BaseX Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BaseX Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BaseX Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-47.51%
|60 днів
|$ 0
|-91.95%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BaseX Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BaseX is an advanced decentralized exchange (DEX) on the Base Chain, leveraging the ve(3,3) model and concentrated liquidity automated market maker (CLAMM) technology. Our platform is designed to provide efficient trading, maximize returns, and empower users through decentralized governance. BaseX integrates with top-tier active liquidity management protocols like Gamma and Steer, offering automated rebalancing strategies to optimize liquidity provision. With a dual-token model, BaseX separates utility and governance functions, ensuring sustainable growth and robust community involvement. Our mission is to create a user-driven liquidity layer that enhances DeFi's efficiency, returns, and governance.
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