Сьогоднішня ціна Basetard (TARD)

Поточна ціна Basetard (TARD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 58,73K USD. Ціна TARD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Basetard:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Basetard протягом дня — +7,28%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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