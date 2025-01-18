Ціна Basetama (BTAMA)
Поточна ціна Basetama (BTAMA) сьогодні становить 0.00105117 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BTAMA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Basetama:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.40 USD
- зміна ціни Basetama протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BTAMA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BTAMA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Basetama до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Basetama до USD становила $ -0.0007281658.
За останні 60 днів зміна ціни Basetama до USD становила $ -0.0007653659.
За останні 90 днів зміна ціни Basetama до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0007281658
|-69.27%
|60 днів
|$ -0.0007653659
|-72.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Basetama: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-4.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BASETAMA is the newest superhero to arrive at the Base Network. Trained in the hallowed halls of senseis Brian Armstrong and Jesse Pollak, Basetama is here to save the industry from evil scammers, greedy farmers and lazy devs. Basetama is committed to making things right once again... Even if he has to PUNCH some sense into them.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BTAMA до AUD
A$0.0016923837
|1 BTAMA до GBP
￡0.0008619594
|1 BTAMA до EUR
€0.0010196349
|1 BTAMA до USD
$0.00105117
|1 BTAMA до MYR
RM0.004730265
|1 BTAMA до TRY
₺0.0372429531
|1 BTAMA до JPY
¥0.1643188944
|1 BTAMA до RUB
₽0.1077344133
|1 BTAMA до INR
₹0.0910102986
|1 BTAMA до IDR
Rp17.2322923248
|1 BTAMA до PHP
₱0.0615460035
|1 BTAMA до EGP
￡E.0.052978968
|1 BTAMA до BRL
R$0.006412137
|1 BTAMA до CAD
C$0.0015136848
|1 BTAMA до BDT
৳0.127717155
|1 BTAMA до NGN
₦1.6373339271
|1 BTAMA до UAH
₴0.0442647687
|1 BTAMA до VES
Bs0.05676318
|1 BTAMA до PKR
Rs0.2930451726
|1 BTAMA до KZT
₸0.5579400126
|1 BTAMA до THB
฿0.0361497363
|1 BTAMA до TWD
NT$0.0345729813
|1 BTAMA до CHF
Fr0.0009565647
|1 BTAMA до HKD
HK$0.0081781026
|1 BTAMA до MAD
.د.م0.0105537468