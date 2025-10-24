Інформація щодо ціни BaseShake (BASESHAKE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00118378 $ 0,00118378 $ 0,00118378 Мін. за 24 год $ 0,00135527 $ 0,00135527 $ 0,00135527 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00118378$ 0,00118378 $ 0,00118378 Макс. за 24 год $ 0,00135527$ 0,00135527 $ 0,00135527 Рекордний максимум $ 0,00373689$ 0,00373689 $ 0,00373689 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,66% Зміна ціни (1 дн.) -1,89% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,54% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,54%

Актуальна ціна BaseShake (BASESHAKE) становить $0,00122488. За останні 24 години BASESHAKE торгувався між мінімумом у $ 0,00118378 і максимумом у $ 0,00135527, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BASESHAKE становить $ 0,00373689, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BASESHAKE змінився на +1,66% за останню годину, -1,89% за 24 години та на -13,54% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BaseShake (BASESHAKE)

Ринкова капіталізація $ 1,23M$ 1,23M $ 1,23M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,23M$ 1,23M $ 1,23M Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BaseShake — $ 1,23M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BASESHAKE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,23M.