Ціна Basenji (BENJI)
Поточна ціна Basenji (BENJI) сьогодні становить 0.02314153 USD з ринковою капіталізацією $ 22.56M USD. Ціна BENJI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Basenji:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.18M USD
- зміна ціни Basenji протягом дня — -5.76%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Basenji до USD становила $ -0.00141690837501701.
За останні 30 днів зміна ціни Basenji до USD становила $ -0.0014640211.
За останні 60 днів зміна ціни Basenji до USD становила $ +0.0056847284.
За останні 90 днів зміна ціни Basenji до USD становила $ -0.00813914304778254.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00141690837501701
|-5.76%
|30 днів
|$ -0.0014640211
|-6.32%
|60 днів
|$ +0.0056847284
|+24.57%
|90 днів
|$ -0.00813914304778254
|-26.01%
Останній аналіз цін Basenji: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.81%
-5.76%
-8.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet Basenji, the oldest dog breed in history, born to live on the Base Chain.The dog of Base.The dog of Base.
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