Сьогоднішня ціна Basenji (BENJI)

Поточна ціна Basenji (BENJI) сьогодні становить 0.02314153 USD з ринковою капіталізацією $ 22.56M USD. Ціна BENJI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Basenji:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.18M USD

- зміна ціни Basenji протягом дня — -5.76%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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