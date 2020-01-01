Токеноміка BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND)

Токеноміка BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND)

Дізнайтеся ключову інформацію про BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND)

Unveiling next-gen AI agents

They manage wallets, trade, monitor video streams, and execute tasks autonomously—all while living on-chain with full transparency.

These agents can also engage in real-time conversations with humans to tackle tasks.

Watch them pursue long-term objectives and handle finances independently, sharing every thought along the way.

Trading Agent with Social Sentiments, Scam Detection, News, DCA / SL / TP

Офіційний вебсайт:
https://www.basehoundbot.com

Токеноміка та аналіз ціни BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 76,21K
$ 76,21K$ 76,21K
Загальна пропозиція:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Циркуляційна пропозиція:
$ 936,01M
$ 936,01M$ 936,01M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 81,42K
$ 81,42K$ 81,42K
Історичний максимум:
$ 0,00192998
$ 0,00192998$ 0,00192998
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0
$ 0$ 0

Токеноміка BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $HOUND, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $HOUND, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $HOUND, досліджуйте ціну токена $HOUND в реальному часі!

Прогноз ціни $HOUND

Хочете знати, куди рухається $HOUND? Наша сторінка прогнозу ціни $HOUND поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Відмова від відповідальності

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