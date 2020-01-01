Токеноміка BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Дізнайтеся ключову інформацію про BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Unveiling next-gen AI agents They manage wallets, trade, monitor video streams, and execute tasks autonomously—all while living on-chain with full transparency. These agents can also engage in real-time conversations with humans to tackle tasks. Watch them pursue long-term objectives and handle finances independently, sharing every thought along the way. Trading Agent with Social Sentiments, Scam Detection, News, DCA / SL / TP Офіційний вебсайт: https://www.basehoundbot.com Купити $HOUND зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 76,21K $ 76,21K $ 76,21K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 936,01M $ 936,01M $ 936,01M FDV (повністю розведена вартість): $ 81,42K $ 81,42K $ 81,42K Історичний максимум: $ 0,00192998 $ 0,00192998 $ 0,00192998 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND)

Токеноміка BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $HOUND, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $HOUND, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $HOUND, досліджуйте ціну токена $HOUND в реальному часі!

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