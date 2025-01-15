Ціна BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND)
Поточна ціна BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) сьогодні становить 0.00103084 USD з ринковою капіталізацією $ 928.78K USD. Ціна $HOUND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BaseHoundBot by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 454.65K USD
- зміна ціни BaseHoundBot by Virtuals протягом дня — +34.55%
- циркуляційна пропозиція – 900.99M USD
Отримуйте оновлення цін $HOUND до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $HOUND.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BaseHoundBot by Virtuals до USD становила $ +0.00026469.
За останні 30 днів зміна ціни BaseHoundBot by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BaseHoundBot by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BaseHoundBot by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00026469
|+34.55%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BaseHoundBot by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.70%
+34.55%
+160.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Unveiling next-gen AI agents They manage wallets, trade, monitor video streams, and execute tasks autonomously—all while living on-chain with full transparency. These agents can also engage in real-time conversations with humans to tackle tasks. Watch them pursue long-term objectives and handle finances independently, sharing every thought along the way. Trading Agent with Social Sentiments, Scam Detection, News, DCA / SL / TP
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 $HOUND до AUD
A$0.001649344
|1 $HOUND до GBP
￡0.0008349804
|1 $HOUND до EUR
€0.0009896064
|1 $HOUND до USD
$0.00103084
|1 $HOUND до MYR
RM0.0046284716
|1 $HOUND до TRY
₺0.0365535864
|1 $HOUND до JPY
¥0.1612130676
|1 $HOUND до RUB
₽0.1057332588
|1 $HOUND до INR
₹0.089013034
|1 $HOUND до IDR
Rp16.8990136896
|1 $HOUND до PHP
₱0.0602629064
|1 $HOUND до EGP
￡E.0.052005878
|1 $HOUND до BRL
R$0.006236582
|1 $HOUND до CAD
C$0.0014741012
|1 $HOUND до BDT
৳0.1246904064
|1 $HOUND до NGN
₦1.603162368
|1 $HOUND до UAH
₴0.0433777472
|1 $HOUND до VES
Bs0.05463452
|1 $HOUND до PKR
Rs0.2870580148
|1 $HOUND до KZT
₸0.5442629032
|1 $HOUND до THB
฿0.0356361388
|1 $HOUND до TWD
NT$0.0339558696
|1 $HOUND до CHF
Fr0.0009380644
|1 $HOUND до HKD
HK$0.0080199352
|1 $HOUND до MAD
.د.م0.0103187084