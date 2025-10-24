Актуальна ціна BASEDD House сьогодні становить 0,00116108 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BASEDD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BASEDD на MEXC вже зараз.Актуальна ціна BASEDD House сьогодні становить 0,00116108 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BASEDD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BASEDD на MEXC вже зараз.

Ціна BASEDD House (BASEDD)

Актуальна ціна 1 BASEDD до USD:

$0,00114713
$0,00114713
+15,40%1D
Графік ціни BASEDD House (BASEDD) в реальному часі
Інформація щодо ціни BASEDD House (BASEDD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0,00116305
$ 0,00116305
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0

$ 0,00116305
$ 0,00116305

$ 0,00924382
$ 0,00924382

$ 0
$ 0

+2,45%

+16,82%

-7,32%

-7,32%

Актуальна ціна BASEDD House (BASEDD) становить $0,00116108. За останні 24 години BASEDD торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0,00116305, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BASEDD становить $ 0,00924382, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BASEDD змінився на +2,45% за останню годину, +16,82% за 24 години та на -7,32% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BASEDD House (BASEDD)

$ 1,15M
$ 1,15M

--
--

$ 1,15M
$ 1,15M

999,88M
999,88M

999 878 916,262049
999 878 916,262049

Поточна ринкова капіталізація BASEDD House — $ 1,15M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BASEDD — 999,88M, зі загальною пропозицією 999878916.262049. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,15M.

Історія ціни BASEDD House (BASEDD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BASEDD House до USD становила $ +0,00016716.
За останні 30 днів зміна ціни BASEDD House до USD становила $ -0,0004945396.
За останні 60 днів зміна ціни BASEDD House до USD становила $ -0,0005800901.
За останні 90 днів зміна ціни BASEDD House до USD становила $ -0,0002924380583133591.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00016716+16,82%
30 днів$ -0,0004945396-42,59%
60 днів$ -0,0005800901-49,96%
90 днів$ -0,0002924380583133591-20,11%

Що таке BASEDD House (BASEDD)

Ресурс BASEDD House (BASEDD)

Прогноз ціни BASEDD House (USD)

Скільки коштуватиме BASEDD House (BASEDD) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів BASEDD House (BASEDD) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо BASEDD House.

Перегляньте прогноз ціни BASEDD House вже зараз!

BASEDD до місцевих валют

Токеноміка BASEDD House (BASEDD)

Розуміння токеноміки BASEDD House (BASEDD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BASEDD зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про BASEDD House (BASEDD)

Скільки сьогодні коштує BASEDD House (BASEDD)?
Актуальна ціна BASEDD у USD становить 0,00116108 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BASEDD до USD?
Поточна ціна BASEDD до USD — $ 0,00116108. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація BASEDD House?
Ринкова капіталізація BASEDD — $ 1,15M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BASEDD?
Циркуляційна пропозиція BASEDD — 999,88M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BASEDD?
BASEDD досяг історичної максимальної ціни у 0,00924382 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BASEDD?
Історична мінімальна ціна BASEDD становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BASEDD?
Актуальний обсяг торгівлі BASEDD за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BASEDD цього року?
BASEDD може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BASEDD для поглибленого аналізу.
