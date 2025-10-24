Інформація щодо ціни BASEDD House (BASEDD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0,00116305 $ 0,00116305 $ 0,00116305 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0,00116305$ 0,00116305 $ 0,00116305 Рекордний максимум $ 0,00924382$ 0,00924382 $ 0,00924382 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +2,45% Зміна ціни (1 дн.) +16,82% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,32% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,32%

Актуальна ціна BASEDD House (BASEDD) становить $0,00116108. За останні 24 години BASEDD торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0,00116305, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BASEDD становить $ 0,00924382, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BASEDD змінився на +2,45% за останню годину, +16,82% за 24 години та на -7,32% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BASEDD House (BASEDD)

Ринкова капіталізація $ 1,15M$ 1,15M $ 1,15M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,15M$ 1,15M $ 1,15M Циркуляційне постачання 999,88M 999,88M 999,88M Загальна пропозиція 999 878 916,262049 999 878 916,262049 999 878 916,262049

Поточна ринкова капіталізація BASEDD House — $ 1,15M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BASEDD — 999,88M, зі загальною пропозицією 999878916.262049. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,15M.