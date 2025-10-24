Інформація щодо ціни Based Zlurpee (ZLURPEE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,66% Зміна ціни (1 дн.) -14,99% Зміна ціни (за 7 дн.) -32,98% Зміна ціни (за 7 дн.) -32,98%

Актуальна ціна Based Zlurpee (ZLURPEE) становить --. За останні 24 години ZLURPEE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ZLURPEE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ZLURPEE змінився на +1,66% за останню годину, -14,99% за 24 години та на -32,98% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Based Zlurpee (ZLURPEE)

Ринкова капіталізація $ 57,69K$ 57,69K $ 57,69K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 57,69K$ 57,69K $ 57,69K Циркуляційне постачання 420,69B 420,69B 420,69B Загальна пропозиція 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Based Zlurpee — $ 57,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ZLURPEE — 420,69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 57,69K.