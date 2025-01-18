Ціна Based Street Bets (BSB)
Поточна ціна Based Street Bets (BSB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BSB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Based Street Bets:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.32K USD
- зміна ціни Based Street Bets протягом дня — -18.39%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Based Street Bets до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Based Street Bets до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Based Street Bets до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Based Street Bets до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-18.39%
|30 днів
|$ 0
|-68.19%
|60 днів
|$ 0
|-79.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Based Street Bets: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.61%
-18.39%
-24.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Based Street Bets is a decentralized Base meme coin inspired by the infamous /wallstreetbets subreddit.
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