Ціна Based Shiba Inu (BSHIB)
Поточна ціна Based Shiba Inu (BSHIB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BSHIB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Based Shiba Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.42K USD
- зміна ціни Based Shiba Inu протягом дня — +9.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Based Shiba Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Based Shiba Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Based Shiba Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Based Shiba Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+9.05%
|30 днів
|$ 0
|-29.14%
|60 днів
|$ 0
|-38.73%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Based Shiba Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.20%
+9.05%
+4.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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