Сьогоднішня ціна Based Shiba Inu (BSHIB)

Поточна ціна Based Shiba Inu (BSHIB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BSHIB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Based Shiba Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.42K USD

- зміна ціни Based Shiba Inu протягом дня — +9.05%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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