Ціна BASED SBF WIF SOAP (SOAP)
Поточна ціна BASED SBF WIF SOAP (SOAP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOAP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BASED SBF WIF SOAP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.91 USD
- зміна ціни BASED SBF WIF SOAP протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BASED SBF WIF SOAP до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BASED SBF WIF SOAP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BASED SBF WIF SOAP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BASED SBF WIF SOAP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-11.71%
|60 днів
|$ 0
|+23.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BASED SBF WIF SOAP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BASED SBF WIF SOAP IS A MEME COIN THAT SUPPORTS SBF'S SOAP DROPPING HAND TREMOR. The project started development in March of 2024, and then stealth launched on May 23rd, 2024. The project is on the BASE network and plans to provide entertainment value to the Crypto community.
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