Сьогоднішня ціна Based Potato (POTATO)

Поточна ціна Based Potato (POTATO) сьогодні становить 34,648 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POTATO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Based Potato:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 80.47 USD

- зміна ціни Based Potato протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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