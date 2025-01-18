Ціна Based Potato (POTATO)
Поточна ціна Based Potato (POTATO) сьогодні становить 34,648 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POTATO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Based Potato:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 80.47 USD
- зміна ціни Based Potato протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Based Potato до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Based Potato до USD становила $ -6,879.8385424000.
За останні 60 днів зміна ціни Based Potato до USD становила $ -10,973.4200520000.
За останні 90 днів зміна ціни Based Potato до USD становила $ +354.10810610826.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -6,879.8385424000
|-19.85%
|60 днів
|$ -10,973.4200520000
|-31.67%
|90 днів
|$ +354.10810610826
|+1.03%
Останній аналіз цін Based Potato: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-4.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The most expensive $POTATO on Base.
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