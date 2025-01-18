Ціна Based Peng (BENG)
Поточна ціна Based Peng (BENG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BENG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Based Peng:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 484.70 USD
- зміна ціни Based Peng протягом дня — +0.55%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Based Peng до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Based Peng до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Based Peng до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Based Peng до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.55%
|30 днів
|$ 0
|-32.93%
|60 днів
|$ 0
|-53.54%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Based Peng: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.53%
+0.55%
+1.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HI, I’M $BENG! PEOPLE TELL ME I LOOK LIKE PEPE. I TELL THEM I’M A PENGUIN!
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