Сьогоднішня ціна Based Peng (BENG)

Поточна ціна Based Peng (BENG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BENG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Based Peng:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 484.70 USD

- зміна ціни Based Peng протягом дня — +0.55%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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