Сьогоднішня ціна Based Peaches (PEACH)

Поточна ціна Based Peaches (PEACH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PEACH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Based Peaches:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 139.45 USD

- зміна ціни Based Peaches протягом дня — -3.86%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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