Ціна Based Peaches (PEACH)
Поточна ціна Based Peaches (PEACH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PEACH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Based Peaches:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 139.45 USD
- зміна ціни Based Peaches протягом дня — -3.86%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Based Peaches до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Based Peaches до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Based Peaches до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Based Peaches до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.86%
|30 днів
|$ 0
|-49.35%
|60 днів
|$ 0
|+54.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Based Peaches: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.35%
-3.86%
+1.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Join Peach DAO as we embark on the quest to a 7 figure meme coin portfolio on basechain. All profits from investments redistributed to DAO Members and token buybacks. Inspired by Dave Portnoy’s World Famous Dog Miss Peaches and Papa Portnoys degenerate day trading. Community ran & operated.
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