Докладніше про MORON

Інформація про ціну MORON

Офіційний вебсайт MORON

Токеноміка MORON

Прогноз ціни MORON

Логотип Based Moron

Ціна Based Moron (MORON)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MORON до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Based Moron (MORON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:01:58 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Based Moron (MORON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна Based Moron (MORON) становить --. За останні 24 години MORON торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MORON становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MORON змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Based Moron (MORON)

$ 12,95K
$ 12,95K$ 12,95K

--
----

$ 12,95K
$ 12,95K$ 12,95K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Based Moron — $ 12,95K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MORON — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,95K.

Історія ціни Based Moron (MORON) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Based Moron до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Based Moron до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Based Moron до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Based Moron до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0+9,15%
60 днів$ 0-31,14%
90 днів$ 0--

Що таке Based Moron (MORON)

Legend has it, $MORON launched with a glorious 1 billion tokens… but our fearless dev decided to literally send half of them “to the moon.” Unfortunately, he didn’t realize the blockchain doesn’t have a NASA program — so those 500 million tokens are now sitting in some random, unverified wallet… forever.

From that moment, we knew what we were: a bunch of lovable, chaotic, crypto-obsessed morons. Our dev? A certified blockchain hazard. Our community? People who embrace the madness and wear “moron” like a badge of honor.

$MORON isn’t just a meme coin — it’s a public safety announcement about what happens when you mix too much caffeine, questionable coding skills, and moon-talk in the same room.

Our mission? Make so much noise, cause so much mayhem, and rally so hard that even our moms start asking, “What’s this moron coin you keep posting about?”

This isn’t financial advice. This isn’t logical. This is $MORON — and we’re mooning… eventually. Probably. Maybe.

Ресурс Based Moron (MORON)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Based Moron (USD)

Скільки коштуватиме Based Moron (MORON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Based Moron (MORON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Based Moron.

Перегляньте прогноз ціни Based Moron вже зараз!

MORON до місцевих валют

Токеноміка Based Moron (MORON)

Розуміння токеноміки Based Moron (MORON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MORON зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Based Moron (MORON)

Скільки сьогодні коштує Based Moron (MORON)?
Актуальна ціна MORON у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MORON до USD?
Поточна ціна MORON до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Based Moron?
Ринкова капіталізація MORON — $ 12,95K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MORON?
Циркуляційна пропозиція MORON — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MORON?
MORON досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MORON?
Історична мінімальна ціна MORON становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі MORON?
Актуальний обсяг торгівлі MORON за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MORON цього року?
MORON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MORON для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:01:58 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

