Ціна Based Hotdog (BOTDOG)
Поточна ціна Based Hotdog (BOTDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 48,20K USD. Ціна BOTDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Based Hotdog:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Based Hotdog протягом дня — +5,20%
- циркуляційна пропозиція – 970,39M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Based Hotdog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Based Hotdog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Based Hotdog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Based Hotdog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5,20%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Based Hotdog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,20%
+5,20%
+4,57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$BOTDOG is a utility meme coin created to bridge the gap between web3 communities and real-world utility. Built on top of the Cliza System, $BOTDOG reallocates 80% of creator rewards to fund the global expansion of “Based Hotdogs” — a next-gen hotdog franchise brand focused on premium, creative glizzy where 5% of all profits will be put into the chart for buybacks and burns. The remaining 20% supports ongoing development, marketing, art, and community initiatives. $BOTDOG is more than a coin — it’s a movement powered by memes, food, and decentralized ownership.
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