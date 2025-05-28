Сьогоднішня ціна Based Hotdog (BOTDOG)

Поточна ціна Based Hotdog (BOTDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 48,20K USD. Ціна BOTDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Based Hotdog:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Based Hotdog протягом дня — +5,20%

- циркуляційна пропозиція – 970,39M USD

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