Сьогоднішня ціна Based Froc

Поточна ціна Based Froc (FROC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FROC до USD становить $ 0 за FROC.

Based Froc наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 92,954, з циркуляційною пропозицією у 100.00B FROC. Протягом останніх 24 годин FROC торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FROC змінився на +0.19% за останню годину та на -0.65% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Based Froc (FROC)

Ринкова капіталізація $ 92.95K$ 92.95K $ 92.95K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 92.95K$ 92.95K $ 92.95K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Based Froc — $ 92.95K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FROC — 100.00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 92.95K.