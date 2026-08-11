Сьогоднішня ціна based fric

Поточна ціна based fric (FRIC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FRIC до USD становить $ 0 за FRIC.

based fric наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 66 461, з циркуляційною пропозицією у 1,00B FRIC. Протягом останніх 24 годин FRIC торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FRIC змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо based fric (FRIC)

Ринкова капіталізація $ 66,46K$ 66,46K $ 66,46K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 66,46K$ 66,46K $ 66,46K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація based fric — $ 66,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FRIC — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 66,46K.