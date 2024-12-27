Сьогоднішня ціна Based Finance (BASED)

Поточна ціна Based Finance (BASED) сьогодні становить 0.01155301 USD з ринковою капіталізацією $ 189.51K USD. Ціна BASED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Based Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 141.59 USD

- зміна ціни Based Finance протягом дня — -8.82%

- циркуляційна пропозиція – 16.42M USD

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