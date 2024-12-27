Ціна Based Finance (BASED)
Поточна ціна Based Finance (BASED) сьогодні становить 0.01155301 USD з ринковою капіталізацією $ 189.51K USD. Ціна BASED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Based Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 141.59 USD
- зміна ціни Based Finance протягом дня — -8.82%
- циркуляційна пропозиція – 16.42M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Based Finance до USD становила $ -0.00111876417315356.
За останні 30 днів зміна ціни Based Finance до USD становила $ -0.0061060060.
За останні 60 днів зміна ціни Based Finance до USD становила $ -0.0049814233.
За останні 90 днів зміна ціни Based Finance до USD становила $ -0.01067777817085845.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00111876417315356
|-8.82%
|30 днів
|$ -0.0061060060
|-52.85%
|60 днів
|$ -0.0049814233
|-43.11%
|90 днів
|$ -0.01067777817085845
|-48.03%
Останній аналіз цін Based Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-8.82%
-18.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Based Finance a decentralized utility-based algorithmic token $BASED on the $FTM network pegged 1:1 with $TOMB via seigniorage. The protocol’s underlying mechanism dynamically adjusts $BASED supply, pushing its price up or down relative to the price of $TOMB. The $BASED algorithmic token serves as the backbone of a rapidly growing ecosystem aimed towards bringing liquidity and new use cases to the $TOMB short term and $FTM ecosystem long term. We aim to be the first fork to have multiple utilities for our native token $BASED.
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