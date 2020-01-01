Токеноміка Based Doge (BDOGE) Дізнайтеся ключову інформацію про Based Doge (BDOGE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Based Doge (BDOGE) Based Doge is a Doge meme-inspired cryptocurrency project built on the Base blockchain. The project seeks to capture the spirit of Dogecoin while embracing the unique culture of the Base ecosystem. It blends memes and Shiba Inu-themed branding to create a fun, community-driven token. Focused on fostering a vibrant and inclusive community, Based Doge aims to become the definitive "Doge" token on Base Офіційний вебсайт: https://www.officialbaseddoge.org Купити BDOGE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Based Doge (BDOGE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Based Doge (BDOGE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 52,03K $ 52,03K $ 52,03K Загальна пропозиція: $ 956,53M $ 956,53M $ 956,53M Циркуляційна пропозиція: $ 956,53M $ 956,53M $ 956,53M FDV (повністю розведена вартість): $ 52,03K $ 52,03K $ 52,03K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Based Doge (BDOGE)

Токеноміка Based Doge (BDOGE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Based Doge (BDOGE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BDOGE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BDOGE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BDOGE, досліджуйте ціну токена BDOGE в реальному часі!

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