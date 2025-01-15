Ціна Based Doge (BDOGE)
Поточна ціна Based Doge (BDOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 94.18K USD. Ціна BDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Based Doge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.90K USD
- зміна ціни Based Doge протягом дня — +20.57%
- циркуляційна пропозиція – 956.53M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Based Doge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Based Doge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Based Doge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Based Doge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+20.57%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Based Doge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.73%
+20.57%
+47.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Based Doge is a Doge meme-inspired cryptocurrency project built on the Base blockchain. The project seeks to capture the spirit of Dogecoin while embracing the unique culture of the Base ecosystem. It blends memes and Shiba Inu-themed branding to create a fun, community-driven token. Focused on fostering a vibrant and inclusive community, Based Doge aims to become the definitive "Doge" token on Base
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