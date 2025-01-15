Сьогоднішня ціна Based Doge (BDOGE)

Поточна ціна Based Doge (BDOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 94.18K USD. Ціна BDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Based Doge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.90K USD

- зміна ціни Based Doge протягом дня — +20.57%

- циркуляційна пропозиція – 956.53M USD

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