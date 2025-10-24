Актуальна ціна Based Coin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BASED до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BASED на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Based Coin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BASED до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BASED на MEXC вже зараз.

Докладніше про BASED

Інформація про ціну BASED

Офіційний вебсайт BASED

Токеноміка BASED

Прогноз ціни BASED

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Based Coin

Ціна Based Coin (BASED)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BASED до USD:

--
----
+3,30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Based Coin (BASED) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:22:52 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Based Coin (BASED) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1,35%

+3,32%

+1,86%

+1,86%

Актуальна ціна Based Coin (BASED) становить --. За останні 24 години BASED торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BASED становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BASED змінився на +1,35% за останню годину, +3,32% за 24 години та на +1,86% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Based Coin (BASED)

$ 1,24M
$ 1,24M$ 1,24M

--
----

$ 1,35M
$ 1,35M$ 1,35M

57,28B
57,28B 57,28B

62 325 653 806,26195
62 325 653 806,26195 62 325 653 806,26195

Поточна ринкова капіталізація Based Coin — $ 1,24M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BASED — 57,28B, зі загальною пропозицією 62325653806.26195. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,35M.

Історія ціни Based Coin (BASED) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Based Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Based Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Based Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Based Coin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+3,32%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Based Coin (BASED)

The most based coin onchain, $BASED is a community-lead meme coin dedicated to the expansion of the onchain movement. It pushes blockchain adoption forward through innovative mechanics such as a massive multi-chain airdrop, distinctive dApps, based NFTs, and strong lasting partnerships. All of this is happening natively on the leading L2 Base network, fueling growth and momentum across the ecosystem,

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Based Coin (BASED)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Based Coin (USD)

Скільки коштуватиме Based Coin (BASED) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Based Coin (BASED) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Based Coin.

Перегляньте прогноз ціни Based Coin вже зараз!

BASED до місцевих валют

Токеноміка Based Coin (BASED)

Розуміння токеноміки Based Coin (BASED) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BASED зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Based Coin (BASED)

Скільки сьогодні коштує Based Coin (BASED)?
Актуальна ціна BASED у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BASED до USD?
Поточна ціна BASED до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Based Coin?
Ринкова капіталізація BASED — $ 1,24M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BASED?
Циркуляційна пропозиція BASED — 57,28B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BASED?
BASED досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BASED?
Історична мінімальна ціна BASED становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BASED?
Актуальний обсяг торгівлі BASED за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BASED цього року?
BASED може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BASED для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:22:52 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Based Coin (BASED)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.