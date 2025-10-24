Інформація щодо ціни Based Coin (BASED) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,35% Зміна ціни (1 дн.) +3,32% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,86% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,86%

Актуальна ціна Based Coin (BASED) становить --. За останні 24 години BASED торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BASED становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BASED змінився на +1,35% за останню годину, +3,32% за 24 години та на +1,86% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Based Coin (BASED)

Ринкова капіталізація $ 1,24M$ 1,24M $ 1,24M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,35M$ 1,35M $ 1,35M Циркуляційне постачання 57,28B 57,28B 57,28B Загальна пропозиція 62 325 653 806,26195 62 325 653 806,26195 62 325 653 806,26195

Поточна ринкова капіталізація Based Coin — $ 1,24M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BASED — 57,28B, зі загальною пропозицією 62325653806.26195. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,35M.