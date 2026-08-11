Сьогоднішня ціна Based Bunny

Поточна ціна Based Bunny (BUNNY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BUNNY до USD становить $ 0 за BUNNY.

Based Bunny наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 9,667.5, з циркуляційною пропозицією у 1.00B BUNNY. Протягом останніх 24 годин BUNNY торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.03704598, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BUNNY змінився на -- за останню годину та на -6.56% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Based Bunny (BUNNY)

Ринкова капіталізація $ 9.67K$ 9.67K $ 9.67K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9.67K$ 9.67K $ 9.67K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Based Bunny — $ 9.67K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BUNNY — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9.67K.