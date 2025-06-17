Сьогоднішня ціна Based BOBR (BOBR)

Поточна ціна Based BOBR (BOBR) сьогодні становить 0,00035577 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна BOBR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Based BOBR:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Based BOBR протягом дня — -9,69%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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