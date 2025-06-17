Ціна Based BOBR (BOBR)
Поточна ціна Based BOBR (BOBR) сьогодні становить 0,00035577 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна BOBR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Based BOBR:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Based BOBR протягом дня — -9,69%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Based BOBR до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Based BOBR до USD становила $ -0,0001805310.
За останні 60 днів зміна ціни Based BOBR до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Based BOBR до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9,69%
|30 днів
|$ -0,0001805310
|-50,74%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Based BOBR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,17%
-9,69%
-28,77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Based $BOBR is a vibrant, utility-driven memecoin built on Base, created for creators, builders, raiders, and degens who believe in the power of community. We blend meme culture with serious Web3 innovation through NFTs, an airdrop toolkit, and upcoming platforms like BOBRSwap. Our builder-powered ecosystem is focused on making Base a safer, stronger, and more exciting chain for everyone now and into the future.
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