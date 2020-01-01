Токеноміка Based Beast Coin (BEAST) Дізнайтеся ключову інформацію про Based Beast Coin (BEAST), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Based Beast Coin (BEAST) Based Beast Coin onboarding the next 1 million users to Base. Collaborating with strong projects on Base while the Based Beast Coin is providing utility via telegram bots services for other projects and members of the base ecosystem. While based beast coin is known for the fans of the Base community we focus on onboarding new users to base and the overall crypto space using collaborations and major rewarding contests. Офіційний вебсайт: https://www.basedbeastcoin.com/ Купити BEAST зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Based Beast Coin (BEAST) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Based Beast Coin (BEAST), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 99,64K $ 99,64K $ 99,64K Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 99,64K $ 99,64K $ 99,64K Історичний максимум: $ 0,075244 $ 0,075244 $ 0,075244 Історичний мінімум: $ 0,00711498 $ 0,00711498 $ 0,00711498 Поточна ціна: $ 0,0099641 $ 0,0099641 $ 0,0099641 Дізнайтеся більше про ціну Based Beast Coin (BEAST)

Токеноміка Based Beast Coin (BEAST): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Based Beast Coin (BEAST) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BEAST, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BEAST, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BEAST, досліджуйте ціну токена BEAST в реальному часі!

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