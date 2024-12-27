Ціна Based Beast Coin (BEAST)
Поточна ціна Based Beast Coin (BEAST) сьогодні становить 0.01845997 USD з ринковою капіталізацією $ 184.60K USD. Ціна BEAST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Based Beast Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 566.02 USD
- зміна ціни Based Beast Coin протягом дня — +0.32%
- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Based Beast Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Based Beast Coin до USD становила $ +0.0025493753.
За останні 60 днів зміна ціни Based Beast Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Based Beast Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.32%
|30 днів
|$ +0.0025493753
|+13.81%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Based Beast Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.99%
+0.32%
-6.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Based Beast Coin onboarding the next 1 million users to Base. Collaborating with strong projects on Base while the Based Beast Coin is providing utility via telegram bots services for other projects and members of the base ecosystem. While based beast coin is known for the fans of the Base community we focus on onboarding new users to base and the overall crypto space using collaborations and major rewarding contests.
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