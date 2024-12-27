Сьогоднішня ціна Based Beast Coin (BEAST)

Поточна ціна Based Beast Coin (BEAST) сьогодні становить 0.01845997 USD з ринковою капіталізацією $ 184.60K USD. Ціна BEAST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Based Beast Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 566.02 USD

- зміна ціни Based Beast Coin протягом дня — +0.32%

- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD

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