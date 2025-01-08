Сьогоднішня ціна Based Bario (BARIO)

Поточна ціна Based Bario (BARIO) сьогодні становить 0.00205788 USD з ринковою капіталізацією $ 2.06M USD. Ціна BARIO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Based Bario:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 175.30K USD

- зміна ціни Based Bario протягом дня — -14.86%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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