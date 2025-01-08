Ціна Based Bario (BARIO)
Поточна ціна Based Bario (BARIO) сьогодні становить 0.00205788 USD з ринковою капіталізацією $ 2.06M USD. Ціна BARIO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Based Bario:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 175.30K USD
- зміна ціни Based Bario протягом дня — -14.86%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Based Bario до USD становила $ -0.00035932101695885.
За останні 30 днів зміна ціни Based Bario до USD становила $ -0.0008046207.
За останні 60 днів зміна ціни Based Bario до USD становила $ +0.0083823372.
За останні 90 днів зміна ціни Based Bario до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00035932101695885
|-14.86%
|30 днів
|$ -0.0008046207
|-39.09%
|60 днів
|$ +0.0083823372
|+407.33%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Based Bario: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.78%
-14.86%
-6.93%
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