Ціна BaseBros (BROS)
Поточна ціна BaseBros (BROS) сьогодні становить 0.00009225 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BROS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BaseBros:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.98 USD
- зміна ціни BaseBros протягом дня — -7.96%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BaseBros до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BaseBros до USD становила $ -0.0000641732.
За останні 60 днів зміна ціни BaseBros до USD становила $ -0.0000366301.
За останні 90 днів зміна ціни BaseBros до USD становила $ -0.00002343556191682708.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.96%
|30 днів
|$ -0.0000641732
|-69.56%
|60 днів
|$ -0.0000366301
|-39.70%
|90 днів
|$ -0.00002343556191682708
|-20.25%
Останній аналіз цін BaseBros: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.22%
-7.96%
+0.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Operation Break Free As of January, 2024 60% of Americans live paycheck to paycheck. This points out a flaw in the system an old system that no longer works. A new Updated System must be born. We are at the dawn of this new system. This new system is cryptocurrency. A movement that those in power seek to stop. A movement that can truly set us free. As we join together in a brotherhood on base chain. We look to push this movement we control our own story. so I must ask are you in BROS?
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