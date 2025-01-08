Ціна BaseBearCute (BBQ)
Поточна ціна BaseBearCute (BBQ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BBQ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BaseBearCute:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.48K USD
- зміна ціни BaseBearCute протягом дня — -11.31%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BaseBearCute до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BaseBearCute до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BaseBearCute до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BaseBearCute до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.31%
|30 днів
|$ 0
|-37.80%
|60 днів
|$ 0
|-81.92%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BaseBearCute: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-11.31%
-11.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BaseBearCutie: Embrace the games and Conquer the World! BaseBear embodies the spirit of an unstoppable force, symbolized by the mighty grizzly. Fearless and determined, BaseBear's mission is to Make Bears Great Again. We are a community that unites and supports one another through both bear and bull markets. BaseBear is a grassroots movement, driven by the power of the community. It is a unique that is community-oriented, launched fairly, with full circulation, and even features in-game mining.
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