Інформація щодо ціни Baseball Thief (KAREN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,02% Зміна ціни (1 дн.) -0,26% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,10% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,10%

Актуальна ціна Baseball Thief (KAREN) становить --. За останні 24 години KAREN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KAREN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KAREN змінився на -0,02% за останню годину, -0,26% за 24 години та на +2,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Baseball Thief (KAREN)

Ринкова капіталізація $ 5,70K$ 5,70K $ 5,70K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,70K$ 5,70K $ 5,70K Циркуляційне постачання 999,31M 999,31M 999,31M Загальна пропозиція 999 306 398,098874 999 306 398,098874 999 306 398,098874

Поточна ринкова капіталізація Baseball Thief — $ 5,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KAREN — 999,31M, зі загальною пропозицією 999306398.098874. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,70K.