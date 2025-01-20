Ціна BaseAI (BASEAI)
Поточна ціна BaseAI (BASEAI) сьогодні становить 0.00139725 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BASEAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BaseAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.07K USD
- зміна ціни BaseAI протягом дня — +0.87%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BaseAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BaseAI до USD становила $ -0.0004381873.
За останні 60 днів зміна ціни BaseAI до USD становила $ +0.0001873260.
За останні 90 днів зміна ціни BaseAI до USD становила $ +0.0005270037813040651.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.87%
|30 днів
|$ -0.0004381873
|-31.36%
|60 днів
|$ +0.0001873260
|+13.41%
|90 днів
|$ +0.0005270037813040651
|+60.56%
Останній аналіз цін BaseAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.27%
+0.87%
-10.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to the groundbreaking realm of BaseAI, a revolutionary Text and Image AI Generator that has been ingeniously crafted on the Coinbase L2 chain, also known as Base. This cutting-edge project represents a remarkable fusion of cutting-edge blockchain technology and the boundless possibilities of artificial intelligence.
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