Сьогоднішня ціна BaseAI (BASEAI)

Поточна ціна BaseAI (BASEAI) сьогодні становить 0.00139725 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BASEAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BaseAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.07K USD

- зміна ціни BaseAI протягом дня — +0.87%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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