Токеноміка Base Yield Index (BSDX) Дізнайтеся ключову інформацію про Base Yield Index (BSDX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Base Yield Index (BSDX) The Base Yield Index is the first collaborative index developed by Rivo and Reserve Protocol, offering investors exposure to blue-chip assets within the Base ecosystem. With the Base Yield Index, DeFi investors no longer need to individually invest in various strategies on Base or manually claim and reinvest rewards. Instead, the Index automatically allocates liquidity across five curated strategies on Aerodrome, the leading decentralized exchange on Base. It also auto-compounds rewards back into the pool, increasing overall yield. Офіційний вебсайт: https://rivo.xyz/ Купити BSDX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Base Yield Index (BSDX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Base Yield Index (BSDX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 205,43K $ 205,43K $ 205,43K Загальна пропозиція: $ 30,99K $ 30,99K $ 30,99K Циркуляційна пропозиція: $ 30,99K $ 30,99K $ 30,99K FDV (повністю розведена вартість): $ 205,43K $ 205,43K $ 205,43K Історичний максимум: $ 6,64 $ 6,64 $ 6,64 Історичний мінімум: $ 0,371239 $ 0,371239 $ 0,371239 Поточна ціна: $ 6,63 $ 6,63 $ 6,63 Дізнайтеся більше про ціну Base Yield Index (BSDX)

Токеноміка Base Yield Index (BSDX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Base Yield Index (BSDX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BSDX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BSDX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BSDX, досліджуйте ціну токена BSDX в реальному часі!

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