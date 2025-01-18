Ціна Base Yield Index (BSDX)
Поточна ціна Base Yield Index (BSDX) сьогодні становить 0.853467 USD з ринковою капіталізацією $ 173.68K USD. Ціна BSDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Base Yield Index:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.71K USD
- зміна ціни Base Yield Index протягом дня — -4.11%
- циркуляційна пропозиція – 202.79K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Base Yield Index до USD становила $ -0.0366022587834528.
За останні 30 днів зміна ціни Base Yield Index до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Base Yield Index до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Base Yield Index до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0366022587834528
|-4.11%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Base Yield Index: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.68%
-4.11%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Base Yield Index is the first collaborative index developed by Rivo and Reserve Protocol, offering investors exposure to blue-chip assets within the Base ecosystem. With the Base Yield Index, DeFi investors no longer need to individually invest in various strategies on Base or manually claim and reinvest rewards. Instead, the Index automatically allocates liquidity across five curated strategies on Aerodrome, the leading decentralized exchange on Base. It also auto-compounds rewards back into the pool, increasing overall yield.
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