Сьогоднішня ціна Base Yield Index (BSDX)

Поточна ціна Base Yield Index (BSDX) сьогодні становить 0.853467 USD з ринковою капіталізацією $ 173.68K USD. Ціна BSDX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Base Yield Index:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.71K USD

- зміна ціни Base Yield Index протягом дня — -4.11%

- циркуляційна пропозиція – 202.79K USD

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