Актуальна ціна Base Velocimeter сьогодні становить 0,00320881 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BVM до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BVM на MEXC вже зараз.

Докладніше про BVM

Інформація про ціну BVM

Офіційний вебсайт BVM

Токеноміка BVM

Прогноз ціни BVM

Логотип Base Velocimeter

Ціна Base Velocimeter (BVM)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BVM до USD:

$0,00320881
$0,00320881
+3,70%1D
mexc
USD
Графік ціни Base Velocimeter (BVM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:22:45 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Base Velocimeter (BVM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00304213
Мін. за 24 год
$ 0,00321553
Макс. за 24 год

$ 0,00304213
$ 0,00321553
$ 0,787331
$ 0,00138317
+1,94%

+3,70%

-1,18%

-1,18%

Актуальна ціна Base Velocimeter (BVM) становить $0,00320881. За останні 24 години BVM торгувався між мінімумом у $ 0,00304213 і максимумом у $ 0,00321553, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BVM становить $ 0,787331, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00138317.

Що стосується короткострокових результатів, то BVM змінився на +1,94% за останню годину, +3,70% за 24 години та на -1,18% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Base Velocimeter (BVM)

$ 18,55K
--
$ 48,28K
5,78M
15 047 424,5246769
Поточна ринкова капіталізація Base Velocimeter — $ 18,55K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BVM — 5,78M, зі загальною пропозицією 15047424.5246769. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 48,28K.

Історія ціни Base Velocimeter (BVM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Base Velocimeter до USD становила $ +0,00011462.
За останні 30 днів зміна ціни Base Velocimeter до USD становила $ +0,0026725443.
За останні 60 днів зміна ціни Base Velocimeter до USD становила $ +0,0018427554.
За останні 90 днів зміна ціни Base Velocimeter до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00011462+3,70%
30 днів$ +0,0026725443+83,29%
60 днів$ +0,0018427554+57,43%
90 днів$ 0--

Що таке Base Velocimeter (BVM)

What is the project about? ve33 Dex on Base

What makes your project unique? Options tokens as liquidity mining incentives & as a service for partner protocols to use for airdrops, fair launches, voting and liquidity mining incentives. veNFT grants for partner protocols and weekly bribe rebate system=

History of your project. We are now live on Canto Fantom Mantle Pulse and Base and the codebase is up to v3.

What’s next for your project? Continue to launch on layer 2 chains. Flashloans for options exercising. Further develop out our bribe rebates system.

What can your token be used for?

Users may lock BVM to veBVM and vote to earn voting incentives (bribes) and trading fees.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Base Velocimeter (BVM)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Base Velocimeter (USD)

Скільки коштуватиме Base Velocimeter (BVM) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Base Velocimeter (BVM) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Base Velocimeter.

Перегляньте прогноз ціни Base Velocimeter вже зараз!

BVM до місцевих валют

Токеноміка Base Velocimeter (BVM)

Розуміння токеноміки Base Velocimeter (BVM) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BVM зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Base Velocimeter (BVM)

Скільки сьогодні коштує Base Velocimeter (BVM)?
Актуальна ціна BVM у USD становить 0,00320881 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BVM до USD?
Поточна ціна BVM до USD — $ 0,00320881. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Base Velocimeter?
Ринкова капіталізація BVM — $ 18,55K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BVM?
Циркуляційна пропозиція BVM — 5,78M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BVM?
BVM досяг історичної максимальної ціни у 0,787331 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BVM?
Історична мінімальна ціна BVM становила 0,00138317 USD.
Який обсяг торгівлі BVM?
Актуальний обсяг торгівлі BVM за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BVM цього року?
BVM може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BVM для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:22:45 (UTC+8)

