Інформація щодо ціни Base Velocimeter (BVM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00304213 $ 0,00304213 $ 0,00304213 Мін. за 24 год $ 0,00321553 $ 0,00321553 $ 0,00321553 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00304213$ 0,00304213 $ 0,00304213 Макс. за 24 год $ 0,00321553$ 0,00321553 $ 0,00321553 Рекордний максимум $ 0,787331$ 0,787331 $ 0,787331 Найнижча ціна $ 0,00138317$ 0,00138317 $ 0,00138317 Зміна ціни (за 1 год) +1,94% Зміна ціни (1 дн.) +3,70% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,18% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,18%

Актуальна ціна Base Velocimeter (BVM) становить $0,00320881. За останні 24 години BVM торгувався між мінімумом у $ 0,00304213 і максимумом у $ 0,00321553, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BVM становить $ 0,787331, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00138317.

Що стосується короткострокових результатів, то BVM змінився на +1,94% за останню годину, +3,70% за 24 години та на -1,18% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Base Velocimeter (BVM)

Ринкова капіталізація $ 18,55K$ 18,55K $ 18,55K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 48,28K$ 48,28K $ 48,28K Циркуляційне постачання 5,78M 5,78M 5,78M Загальна пропозиція 15 047 424,5246769 15 047 424,5246769 15 047 424,5246769

Поточна ринкова капіталізація Base Velocimeter — $ 18,55K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BVM — 5,78M, зі загальною пропозицією 15047424.5246769. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 48,28K.