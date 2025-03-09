Сьогоднішня ціна Base Terminal (BASEX)

Поточна ціна Base Terminal (BASEX) сьогодні становить 0.0002642 USD з ринковою капіталізацією $ 152.76K USD. Ціна BASEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Base Terminal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.67K USD

- зміна ціни Base Terminal протягом дня — +32.90%

- циркуляційна пропозиція – 578.72M USD

Отримуйте оновлення цін BASEX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BASEX.