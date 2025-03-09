Ціна Base Terminal (BASEX)
Поточна ціна Base Terminal (BASEX) сьогодні становить 0.0002642 USD з ринковою капіталізацією $ 152.76K USD. Ціна BASEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Base Terminal:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.67K USD
- зміна ціни Base Terminal протягом дня — +32.90%
- циркуляційна пропозиція – 578.72M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Base Terminal до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Base Terminal до USD становила $ +0.0000635211.
За останні 60 днів зміна ціни Base Terminal до USD становила $ -0.0001111691.
За останні 90 днів зміна ціни Base Terminal до USD становила $ -0.0007389711749996773.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+32.90%
|30 днів
|$ +0.0000635211
|+24.04%
|60 днів
|$ -0.0001111691
|-42.07%
|90 днів
|$ -0.0007389711749996773
|-73.66%
Останній аналіз цін Base Terminal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-10.74%
+32.90%
+7.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Base Terminal is a groundbreaking protocol designed to empower project creators to customize and create tokens that meet their project's requirements. It allows creators to borrow initial liquidity (Fuel) without investing their own capital, enabling them to bring their ideas to life without financial constraints. Base Terminal also offers traditional IDO Launchpad style product for more risk averse users, keeping available a full spectrum of risk appetite for users.
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