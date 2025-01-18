Ціна Base Street (STREET)
Поточна ціна Base Street (STREET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STREET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Base Street:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 111.25 USD
- зміна ціни Base Street протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Base Street до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Base Street до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Base Street до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Base Street до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-15.21%
|60 днів
|$ 0
|-5.99%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Base Street: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-6.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Founded by a team of veterans with a vision to build a fun and functional ecosystem, $STREET isn’t just a meme coin on Base, it's a foundation for memes and beyond. Our vision begins with establishing our DAO so you can be a part of the neighborhood and help shape Base Street into the ultimate playground
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