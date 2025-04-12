Ціна Base Memeindexer DTF (BDTF)
Поточна ціна Base Memeindexer DTF (BDTF) сьогодні становить 0.642213 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BDTF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Base Memeindexer DTF:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.90K USD
- зміна ціни Base Memeindexer DTF протягом дня — +0.43%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Base Memeindexer DTF до USD становила $ +0.0027791.
За останні 30 днів зміна ціни Base Memeindexer DTF до USD становила $ -0.0067853014.
За останні 60 днів зміна ціни Base Memeindexer DTF до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Base Memeindexer DTF до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0027791
|+0.43%
|30 днів
|$ -0.0067853014
|-1.05%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Base Memeindexer DTF: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
+0.43%
+1.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A curated basket of MemeIndexer’s favorite meme coin communities with liquidity on Base. The strongest memecoin communities, all in one decentralized token folio, rebalanced for performance and expanding as top meme coins bridge liquidity. Memecoin communities can collaborate with MemeIndexer to increase their exposure if they meet the listing requirements. Apes are strong together. The minimum requirement to be listed in $BDTF is to have $50k liquidity on Base.
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