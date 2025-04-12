Сьогоднішня ціна Base Memeindexer DTF (BDTF)

Поточна ціна Base Memeindexer DTF (BDTF) сьогодні становить 0.642213 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BDTF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Base Memeindexer DTF:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.90K USD

- зміна ціни Base Memeindexer DTF протягом дня — +0.43%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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