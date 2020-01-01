Токеноміка Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Дізнайтеся ключову інформацію про Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Офіційний вебсайт: https://zora.co/coin/base:0xd769d56f479e9e72a77bb1523e866a33098feec5 Купити BASEISFOREVERYONE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,72M $ 4,72M $ 4,72M Загальна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Циркуляційна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,72M $ 4,72M $ 4,72M Історичний максимум: $ 0,02107695 $ 0,02107695 $ 0,02107695 Історичний мінімум: $ 0,00102246 $ 0,00102246 $ 0,00102246 Поточна ціна: $ 0,0047578 $ 0,0047578 $ 0,0047578 Дізнайтеся більше про ціну Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE)

Токеноміка Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BASEISFOREVERYONE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BASEISFOREVERYONE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BASEISFOREVERYONE, досліджуйте ціну токена BASEISFOREVERYONE в реальному часі!

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