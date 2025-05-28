Ціна Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE)
Поточна ціна Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) сьогодні становить 0,0063746 USD з ринковою капіталізацією $ 6,36M USD. Ціна BASEISFOREVERYONE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Base is for everyone:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Base is for everyone протягом дня — -11,87%
- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD
Отримуйте оновлення цін BASEISFOREVERYONE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BASEISFOREVERYONE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Base is for everyone до USD становила $ -0,000858674558772359.
За останні 30 днів зміна ціни Base is for everyone до USD становила $ +0,0064582691.
За останні 60 днів зміна ціни Base is for everyone до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Base is for everyone до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000858674558772359
|-11,87%
|30 днів
|$ +0,0064582691
|+101,31%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Base is for everyone: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,60%
-11,87%
-33,28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BASEISFOREVERYONE до VND
₫163,4511186
|1 BASEISFOREVERYONE до AUD
A$0,00988063
|1 BASEISFOREVERYONE до GBP
￡0,004717204
|1 BASEISFOREVERYONE до EUR
€0,005609648
|1 BASEISFOREVERYONE до USD
$0,0063746
|1 BASEISFOREVERYONE до MYR
RM0,026964558
|1 BASEISFOREVERYONE до TRY
₺0,248545654
|1 BASEISFOREVERYONE до JPY
¥0,92049224
|1 BASEISFOREVERYONE до RUB
₽0,51156165
|1 BASEISFOREVERYONE до INR
₹0,544008364
|1 BASEISFOREVERYONE до IDR
Rp104,501622624
|1 BASEISFOREVERYONE до KRW
₩8,768326046
|1 BASEISFOREVERYONE до PHP
₱0,353981538
|1 BASEISFOREVERYONE до EGP
￡E.0,31745508
|1 BASEISFOREVERYONE до BRL
R$0,03601649
|1 BASEISFOREVERYONE до CAD
C$0,008733202
|1 BASEISFOREVERYONE до BDT
৳0,778211168
|1 BASEISFOREVERYONE до NGN
₦10,102338588
|1 BASEISFOREVERYONE до UAH
₴0,265693328
|1 BASEISFOREVERYONE до VES
Bs0,5992124
|1 BASEISFOREVERYONE до PKR
Rs1,795151106
|1 BASEISFOREVERYONE до KZT
₸3,245691336
|1 BASEISFOREVERYONE до THB
฿0,209023134
|1 BASEISFOREVERYONE до TWD
NT$0,191365492
|1 BASEISFOREVERYONE до AED
د.إ0,023394782
|1 BASEISFOREVERYONE до CHF
Fr0,005227172
|1 BASEISFOREVERYONE до HKD
HK$0,049913118
|1 BASEISFOREVERYONE до MAD
.د.م0,058837558
|1 BASEISFOREVERYONE до MXN
$0,122519812