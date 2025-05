Поточна ціна Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) сьогодні становить 0,0063746 USD з ринковою капіталізацією $ 6,36M USD . Ціна BASEISFOREVERYONE до USD оновлюється в режимі реального часу. Основні показники ринкової ефективності Base is for everyone: - обсяг торгівлі за 24 год — -- USD - зміна ціни Base is for everyone протягом дня — -11,87% - циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD

Цінові показники Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Base is for everyone до USD становила $ -0,000858674558772359.

За останні 30 днів зміна ціни Base is for everyone до USD становила $ +0,0064582691.

За останні 60 днів зміна ціни Base is for everyone до USD становила $ 0.

За останні 90 днів зміна ціни Base is for everyone до USD становила $ 0.

Період Зміна (USD) Зміна (%) Сьогодні $ -0,000858674558772359 -11,87% 30 днів $ +0,0064582691 +101,31% 60 днів $ 0 -- 90 днів $ 0 --

Аналіз цін Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE)

Останній аналіз цін Base is for everyone: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

Мін. за 24 год $ 0,00626043$ 0,00626043 $ 0,00626043 Макс. за 24 год $ 0,0074354$ 0,0074354 $ 0,0074354 Рекордний максимум $ 0,02107695$ 0,02107695 $ 0,02107695 Зміна ціни (за 1 год) -1,60% Зміна ціни (1 дн.) -11,87% Зміна ціни (за 7 дн.) -33,28%

Ринкова інформація Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція: