Сьогоднішня ціна Base Inu (BINU)

Поточна ціна Base Inu (BINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BINU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Base Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 91.69 USD

- зміна ціни Base Inu протягом дня — -5.90%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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