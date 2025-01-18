Ціна Base Inu (BINU)
Поточна ціна Base Inu (BINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BINU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Base Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 91.69 USD
- зміна ціни Base Inu протягом дня — -5.90%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Base Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Base Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Base Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Base Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.90%
|30 днів
|$ 0
|-29.48%
|60 днів
|$ 0
|-42.19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Base Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.21%
-5.90%
-2.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Base Inu is a decentralized experiment dog-themed coin, $BINU is the #1 inu on Base and the friendly face of the chain. $BINU isn’t just a dog coin, it’s a community-driven power aiming for success. Bank of Inu Earn passive income by using Base Inu’s staking platform to stake $BINU and get more $BINU as a return. Earn sustainable rewards, and contribute to Base decentralization. User-friendly and secure. It’s an easy way to maximize your crypto returns. Base Inu NFTs $BINU NFTs are the official NFTs of Base Inu on the Base Chain, which can be minted on the app, or traded through the decentralized marketplace.
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