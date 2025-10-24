Актуальна ціна Base Index сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BINDEX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BINDEX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Base Index сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BINDEX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BINDEX на MEXC вже зараз.

Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:22:31 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Base Index (BINDEX) (USD)

Актуальна ціна Base Index (BINDEX) становить --. За останні 24 години BINDEX торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BINDEX становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BINDEX змінився на +1,60% за останню годину, -6,37% за 24 години та на -12,71% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Base Index (BINDEX)

$ 174,63K
$ 174,63K$ 174,63K

--
----

$ 174,63K
$ 174,63K$ 174,63K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Base Index — $ 174,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BINDEX — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 174,63K.

Історія ціни Base Index (BINDEX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Base Index до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Base Index до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Base Index до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Base Index до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-6,37%
30 днів$ 0-38,00%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Base Index (BINDEX)

$BINDEX is pioneering a new era of decentralized finance on the Base network — an actively managed, community-owned fund designed to give holders direct exposure to high-conviction plays, early launches, and Base-native opportunities without the need for constant research or trading. The philosophy is simple: you hold the token, the fund works for you. All profits, growth, and rewards are shared with the community of holders, with the ultimate goal of paying out 100% of the fund’s value multiple times over the life of the project.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Base Index (BINDEX)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Base Index (USD)

Скільки коштуватиме Base Index (BINDEX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Base Index (BINDEX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Base Index.

Перегляньте прогноз ціни Base Index вже зараз!

BINDEX до місцевих валют

Токеноміка Base Index (BINDEX)

Розуміння токеноміки Base Index (BINDEX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BINDEX зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Base Index (BINDEX)

Скільки сьогодні коштує Base Index (BINDEX)?
Актуальна ціна BINDEX у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BINDEX до USD?
Поточна ціна BINDEX до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Base Index?
Ринкова капіталізація BINDEX — $ 174,63K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BINDEX?
Циркуляційна пропозиція BINDEX — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BINDEX?
BINDEX досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BINDEX?
Історична мінімальна ціна BINDEX становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BINDEX?
Актуальний обсяг торгівлі BINDEX за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BINDEX цього року?
BINDEX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BINDEX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:22:31 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Base Index (BINDEX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.